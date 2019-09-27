44 года за ресчлененный труп: Верховный суд оставил в силе приговор трем волгоградцам

СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-27T15:23:50+03:00

Два директора и столяр проведут их в колонии строгого режима

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Трагедия разыгралась 15 апреля 2018 года. В одном из полузаброшенных помещений собрались столяр, генеральный директор, технический директор, сборщик мебели. Все сотрудники одной фирмы. Мужчины выпивали. Один из них, уже сильно навеселе, признался, что подмешал всем наркотики. Это очень разозлило остальных. Завязалась ссора, а потом драка. Точнее, жестокое избиение мебельщика. Они сначала подвесили его на крюк, искололи, заставили истекать кровью, а когда он умер, решили избавиться от тела. Расчленили мужчину, расфасовали по пакетам и вывезли в лесополосу.

Задержали всех троих вскоре после преступления. Пакеты с жутким содержимым нашли случайные прохожие.

Директора категорически отрицали свою причастность. Мол, вся вина лежит на слесаре. Но следователи сумели доказать причастность начальства к жестокому убийству подчиненного. Суд счел собранные данные достаточными для вынесения обвинительного приговора. Адвокаты обжаловали это решение в верховном суде. Но он оставил сроки в силе.

- В итоге столяр проведет в колонии строгого режима 17,5 лет, генеральный директор 15,5 лет, технический директор 12,9 года. Все они также должны будут заплатить штрафы от 500 до 750 тысяч рублей, - рассказали "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU