2019-09-27T12:39:24+03:00
Происшествия

Водителя, сбившего насмерть подростка в Михайловке, арестовали на два месяца

Мужчина пробудет за решеткой до 25 ноября
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото - скрин видео ГУ МВД по Волгоградской области.Фото - скрин видео ГУ МВД по Волгоградской области.
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Водителя, который сбил насмерть 17-летнего мальчишку в Михайловке и трусливо спрятался после аварии в придорожные кусты, отправили за решетку. Правда, пока всего на два месяца.

- Сегодня постановлением Михайловского районного суда Волгоградской области в отношении водителя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 ноября, - сообщила «КП-Волгоград» руководитель Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Напомним, произошел этот трагический инцидент вечером 24 сентября. Подросток возвращался домой, шел по обочине дороги, когда его на огромной скорости буквально снес водитель на «ВАЗе» «тринадцатой» модели. Водитель, когда увидел, что натворил, убежал и спрятался в кусты у дороги. Там его и нашли полицейские, которых вызвали очевидцы происшедшего. Позже стало понятно, что водитель в момент сосершения ДТП был пьян (хотя и от медосвидетельствования он отказался). Его тут же задержали.

- Свою вину он признает лишь частично, - уточняют в пресс-службе суда.

В Михайловке нетрезвый водитель насмерть сбил подростка.Видео ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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