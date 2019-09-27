2019-09-27T12:18:14+03:00
Спорт

Пафос за 4,5 миллиона: волгоградский «Ротор» проведет сборы на Кипре

Футбольная команда в межсезонье отправится в Средиземное море
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор".Фото СК "Ротор".
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Волгоградские власти денег на футбольный клуб «Ротор» не жалеют. Все им обеспечили - и форму шикарную, и зарплаты достойные без задержек, и стадион мирового уровня. Стоит это миллионы рублей. Только сборы в межсезонье, к примеру, обойдутся бюджету Волгоградской области в 4,5 миллиона рублей. И готовиться команда будет не где-то в черноморье, а на острове Кипре в Средиземном море. Это следует из документации, представленной на сайте Госзакупок.

Уже известно, что тренировочные сборы команда проведет в кипрском городе Пафос с 13 по 28 февраля. В четырехзвездочном отеле «Aquamare» СК «Ротор» планирует забронировать 20 номеров: 15 номеров категории Twin, 4 номера - Single и 1 номер - Suite. Стоимость каждого в среднем - 5 тысяч рублей в сутки.

На питании футболистов тоже не экономят. Шведский стол игроков обойдется бюджету еще в 1,12 миллиона рублей. Кроме того, обязательным условием команды является наличие на базе бассейна, сауны и услуг массажа.

На зимних сборах команда планирует провести пять матчей, в том числе за Кубок ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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