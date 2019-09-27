У астраханца в машине нашли 34 килограмма черной икры

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-27T11:55:01+03:00

А в багажнике у браконьера было 180 кило осетра

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В Астраханскую область многие едут за хорошей рыбалкой, но для одних - это отдых и радость от пойманных нескольких рыбешек, а другие не гнушаются браконьерских методов ловли ради прибыли. Сегодня, 27 сентября, одного такого «любителя осетра» поймали в селе Бирючья Коса в Астраханской области.

Инспекторы ДПС остановили для проверки легковой автомобиль, и опешили от увиденного. Все заднее сиденье и пол в машине были забиты пакетами с черной икрой. В общей сложности массой 34 килограмма.

- А, когда открыли багажник, в нем оказались огромные куски рыбы осетровых пород - свыше 180 килограммов, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

- Откуда у вас это? - спрашивают полицейские у водителя.

- Нашел, - отвечает предприимчивый астраханец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/734495" frameborder="0"></iframe> В машине у астраханца нашли 180 кило осетра.Видео ГУ МВД по Астраханской области.

На берегу, говорит, все это лежало. А он, мол, просто собрал «добро» в машину.

- На водителя завели уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ». Мужчина находится на подписке о невыезде, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU