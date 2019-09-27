2019-09-27T11:33:38+03:00
Общество

«Пенсионные удостоверения не меняют!»: волгоградцев предупреждают о мошенниках

Волгоградских стариков опять обманывают аферисты
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Аферисты вновь атакуют пенсионеров по телефонам. Не верьте! Фото с сайта ПФ.Аферисты вновь атакуют пенсионеров по телефонам. Не верьте! Фото с сайта ПФ.
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В волгоградском отделении Пенсионного фонда бьют тревогу: в Волгограде набирает обороты новый вид мошенничества в отношении стариков.

- Пенсионерам звонят на городские номера телефонов и заверяют, что им срочно надо обратиться в территориальное Управление Пенсионного фонда, чтобы «перерегистрировать» или «получить новое пенсионное удостоверение», - рассказывают в отделении ПФ. - Не верьте! Никакой «перерегистрации» в органах Пенсионного фонда РФ не осуществляется и обращаться за новыми документами, подтверждающими назначение пенсии, не требуется!

Специалисты напоминают, что еще с 1 января 2015-го выдача пенсионного удостоверения была отменена.

- В рамках межведомственного взаимодействия Пенсионный фонд направляет сведения о факте установления пенсии органам, предоставляющим государственные и муниципальные услуги, следовательно, предъявление справки или пенсионного удостоверения в такие учреждения также не требуется, -обращают внимание волгоградцев в ПФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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