«Пенсионные удостоверения не меняют!»: волгоградцев предупреждают о мошенниках
В волгоградском отделении Пенсионного фонда бьют тревогу: в Волгограде набирает обороты новый вид мошенничества в отношении стариков.
- Пенсионерам звонят на городские номера телефонов и заверяют, что им срочно надо обратиться в территориальное Управление Пенсионного фонда, чтобы «перерегистрировать» или «получить новое пенсионное удостоверение», - рассказывают в отделении ПФ. - Не верьте! Никакой «перерегистрации» в органах Пенсионного фонда РФ не осуществляется и обращаться за новыми документами, подтверждающими назначение пенсии, не требуется!
Специалисты напоминают, что еще с 1 января 2015-го выдача пенсионного удостоверения была отменена.
- В рамках межведомственного взаимодействия Пенсионный фонд направляет сведения о факте установления пенсии органам, предоставляющим государственные и муниципальные услуги, следовательно, предъявление справки или пенсионного удостоверения в такие учреждения также не требуется, -обращают внимание волгоградцев в ПФ.
ИСТОЧНИК KP.RU