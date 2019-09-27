2019-09-27T11:15:52+03:00
Происшествия

Купил пистолет и вырыл жертвам ямы: астраханца, готовившего ограбление инкассаторов, отправили за решетку

Грабителю дали 9 лет колонии строгого режима
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Астрахани вынесли приговор Антону Бердникову, который готовил ограбление инкассаторов. Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

Моглло быть и больше, если бы, не дай Бог, Бердников сумел воплотить свои ужасные планы в жизнь. Видимо, насмотревшись криминальных триллеров, астраханец решил ограбить инкассаторов.

Продумал все тщательно. Он знал, что в «энный день» машина будет перевозить 10 миллионов рублей. Нашел сообщников, прикупил пистолет Макарова с глушителем и патроны к нему, бинокль и лопату. Выбрал участок для нападения, присмотрел место для сокрытия авто, вырыл ямы для трупа одного из инкассаторов, на которого и планировал списать ограбление. Но воплотить в жизнь свой умысел не смог. один из сообщников, испугавшись, сдал его полиции.

Суд признал Бердникова виновным по трем статьям «приготовление к убийству более чем двух лиц», «приготовление к разбою» и «покушение на незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов».

- Приговор вступил в законную силу, -сообщают «КП-Волгоград» в астраханской прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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