В Волжском в столкновении двух маршруток пострадала пассажирка

СЕГОДНЯ 10:01 2019-09-27T10:01:38+03:00

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Маршрутки все-таки один из самых опасных видов транспорта: водители в погоне за прибылью плохо следят за техсостоянием микроавтобусов и часто нарушают правила дорожного движения. Отсюда и огромное число ДТП с их участием. Вот еще одна авария, в которую попали сразу две маршрутки, произошла в Волжском 26 сентября.

Авария произошла примерно в 16.30 на улице Мира. Один 48-летний водитель «ГАЗели» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущую впереди такую же «ГАЗель», за рулем которой находился 36-летний мужчина. Маршрутчики покричали друг на друга в порыве гнева, погоревали над разбитыми микроавтобусами, и все. А вот 35-летняя пассажирка одной из маршруток оказалась на больничной койке из-за вечно спешащих перевозчиков.

- Женщина увезли в медучреждение, - говорят в ГУ МВД по региону.

Тем временем, в мэрии Волжского усилили проверку маршруток и просят волжан сообщать о нарушителях.

- Комитет благоустройства и дорожного хозяйства обращается к жителям с просьбой сообщать информацию о маршрутках, состояние которых вызывает сомнение – наличие ржавчины на кузове автомобиля, сломанные сидения, повреждения в салоне автомобиля и другие. Информацию о таких транспортных средствах необходимо направлять по телефону 8-961-690-58-88 (WatsApp). Для этого нужно сделать фото транспортного средства на маршруте. На фото должны быть хорошо различимы госномер машины и номер маршрута, - просят быть неравнодушными горожан в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU