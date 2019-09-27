Один погиб, четверо в больнице: жуткая авария на трассе Волгоград-Астрахань

СЕГОДНЯ 09:47 2019-09-27T09:47:34+03:00

Женщина на "Опеле" выехала на встречную полосу и протаранила "Хендэ". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Каждый день на дорогах погибают люди, и волгоградцы вносят свою «лепту» в этот черный список. Утром 26 сентября, еще одна автоледи поторопилась на тот свет. Именно 31-летняя женщина спровоцировала жуткую аварию, в которой сама и погибла.

Случилось это примерно в половине восьмого утра на дороге Ленинского района Волгоградской области. 31-летняя женщина-водитель за рулем своего «Опель Корса» мчалась по «Волгоград–Астрахань» в сторону Волгограда. Видимо, очень торопилась, потому что решилась на необдуманный маневр - она выехала на встречную полосу буквально в лоб встречному авто. На беду в обратном направлении ехал 47-летний житель Саратова на «Хендэ Туссан». Вместе с ним в машине находились еще три человека.

От удара «Опель» вынесло на обочину, а оттуда в кювет.

- Женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте. Водитель автомашины «Хендэ» и его трое пассажиров - 59, 42, 49 лет - получили травмы и были госпитализированы, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU