Волгоградец прописал у себя в доме почти полтысячи мигрантов

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-27T09:32:57+03:00

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Сколько не предупреждают волгоградцев о том, что за фиктивную регистрацию иностранцев могут и за решетку отправить, все равно находятся «сердобольные». Впрочем, прописывают они мигрантов чаще не из жалости, а за деньги. А этот 55-летний житель Дзержинского района Волгограда и вовсе поставил этот «заработок» на поток. Больше года - с января 2018-го по апрель 2019-го - он регистрировал в своем доме по улице Гнесиных приезжих гастарбайтеров, которые ради получения разрешительных документов на проживание и работу в России, платили ему немалые суммы. За эти месяцы он прописал у себя 425 иностранных граждан!

Вычислили владельца «резинового дома», когда наведались к нему, чтобы проверить, как живут инострацы, зарегистрированные по данному адресу. Но, естественно, никаких мигрантов там не нашли. Все приезжие были зарегистрированы там фиктивно и никогда не проживали.

- На волгоградца завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». За это ему грозит либо штраф в размере 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до трех лет, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU