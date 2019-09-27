В Волгограде возобновят движение транспорта по улице Огарева

СЕГОДНЯ 09:12 2019-09-27T09:12:20+03:00

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Почти два месяца улица Огарева в Волгограде была перекопана, и транспорт пускали в объезд. ООО «Концессии теплоснабжения» полностью меняли здесь тепломагистраль - 500 метров старого трубопровода отправили в утиль, а на его место смонтировали новые трубопроводы в пенополиуретановой изоляции.

- ППУ-изоляция надежно защищает сети от повреждений и внешних нагрузок и увеличивает срок эксплуатации инженерной системы до 30 лет, - поясняют в концессии.

На данный момент строительно-монтажные работы на улице Огарева полностью завершены. Новая сеть смонтирована. Сейчас рабочие подрядной организации засыпают траншеи, после чего выполнят благоустройство и восстановят асфальтное покрытие. В общем, к 15 октября, а может и раньше, движение по Огарева возобновят.

- Новая тепло сеть улучшит подачу тепла в отопительном сезоне в 21 многоквартирный дом, а кроме того повысит надежность работы всей системы теплоснабжения Ворошиловского района, - акцентируют в ООО «Концессии теплоснабжения».

ИСТОЧНИК KP.RU