2019-09-27T09:01:01+03:00
Общество

В Астрахани дагестанец, лишенный прав, возил людей на маршрутке

Мужчина оправдывался, мол, надо кормить как-то большую семью
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГУ МВД по Астраханской области.Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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В Астраханской области полиция проводит массовые проверки на автотранспортных предприятиях и маршруток на дорогах. Гаишники проверяют техсостояние общественного транспорта, судебные приставы выявляют среди водителей должников. Облавы идут повсюду. А вот и первые результаты: вчера, 26 сентября, за рулем маршрутки выявили водителя без прав.

- На улице Боевой инспекторы спецроты ДПС оперативного реагирования остановили для проверки микроавтобус «Газель», который ехал по маршруту №17. Попросили у водителя права на проверку. И вдруг выясняется, что их у него нет. 29-летний житель Республики Дагестан был лишён прав по решению мирового судьи Кировского района. В апреле он, находясь за рулём другой маршрутки, пересёк сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу. Тогда молодой человек объяснил повторное совершение данного грубого нарушения ПДД наличием лужи. В этот раз он заявил, что продолжает ездить без прав, так как должен кормить большую семью, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Задержанного увезли в участок полиции для оформления протокола, а пассажиров пересадили на другой транспорт.

- Нарушителю грозит либо штраф в размере тридцати тысяч рублей, либо арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до двухсот часов, - говорят в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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