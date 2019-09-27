2019-09-27T08:40:50+03:00
Звезды

Молодежь Волгограда зовут прочувствовать «Дух улиц»

В пойме Царицы пройдет танцевальная вечеринка
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото из архива КП.Фото из архива КП.
Изменить размер текста:

Пообщаться, потанцевать, оторваться от земли - волгоградев приглашают на фестиваль молодежной культуры «Дух улиц». Необычное, но очень яркое и увлекательное мероприятие состоится в парке интерактивного музея «Россия-моя история» 28 сентября.

Утро - с 12.00 - начнется здесь в деловой программы. Гостей ждут встречи со спикерами, которые будут обсуждать насущные темы.

В 15.30 стартует косплей конкурс. А по его окончании - танцы. Главную сцену займут любители сальсы, кизомбы и бачаты. Завершится танцевальная вечеринка в 21.00.

Кроме того, гостей фестиваля пригласят попробовать свои силы в хореографическом и изобразительном искусстве. Организаторы подготовили для гостей праздника десятки тематических площадок, в том числе и интерактивную зону «PRO-Образование», и перфоманс граффити.

- Отметим, фестиваль «Дух Улиц» — проект волгоградских активистов. В 2019 году инициатива получила грант Федерального агентства молодежи, - добавляют в мэрии Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пафос за 4,5 миллиона: волгоградский «Ротор» проведет сборы на Кипре
У астраханца в машине нашли 34 килограмма черной икры
«Пенсионные удостоверения не меняют!»: волгоградцев предупреждают о мошенниках
Купил пистолет и вырыл жертвам ямы: астраханца, готовившего ограбление инкассаторов, отправили за решетку
В Волжском в столкновении двух маршруток пострадала пассажирка
Один погиб, четверо в больнице: жуткая авария на трассе Волгоград-Астрахань
Волгоградец прописал у себя в доме почти полтысячи мигрантов
В Волгограде возобновят движение транспорта по улице Огарева
В Астрахани дагестанец, лишенный прав, возил людей на маршрутке
В Волгоградской области выявили семь случаев бешенства
Четыре трассы Волгоградской области отдадут в федеральную собственность
Променяла шест на коврик: Елена Исинбаева покоряет новый спорт
Искупил вину ремонтом и уборкой: в Волгограде наказали контрактника, вымогавшего деньги с призывников