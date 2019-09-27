Молодежь Волгограда зовут прочувствовать «Дух улиц»

СЕГОДНЯ 08:40 2019-09-27T08:40:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Пообщаться, потанцевать, оторваться от земли - волгоградев приглашают на фестиваль молодежной культуры «Дух улиц». Необычное, но очень яркое и увлекательное мероприятие состоится в парке интерактивного музея «Россия-моя история» 28 сентября.

Утро - с 12.00 - начнется здесь в деловой программы. Гостей ждут встречи со спикерами, которые будут обсуждать насущные темы.

В 15.30 стартует косплей конкурс. А по его окончании - танцы. Главную сцену займут любители сальсы, кизомбы и бачаты. Завершится танцевальная вечеринка в 21.00.

Кроме того, гостей фестиваля пригласят попробовать свои силы в хореографическом и изобразительном искусстве. Организаторы подготовили для гостей праздника десятки тематических площадок, в том числе и интерактивную зону «PRO-Образование», и перфоманс граффити.

- Отметим, фестиваль «Дух Улиц» — проект волгоградских активистов. В 2019 году инициатива получила грант Федерального агентства молодежи, - добавляют в мэрии Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU