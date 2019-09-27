2019-09-27T08:26:05+03:00
Общество

В Волгоградской области выявили семь случаев бешенства

Чаще всего переносчиками заразы явлляются кошки и собаки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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С начала года бездомные собаки покусали уже более 4,5 тысяч волгоградцев.С начала года бездомные собаки покусали уже более 4,5 тысяч волгоградцев.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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За восемь месяцев текущего года в Волгоградской области было зарегистрировано 7 случаев заболевания бешенством среди животных. Из них 3 случая заболевших собак, 2 случая - кошек, и по одному случаю крупный рогатый скот и дикое животное. Такую статистику приводят в региональном управлении Роспотребнадзора. При этом отмечают, что среди домашних животных заболели те, которые не были привиты от бешенства.

И напоминают, что вспышки бешенства наблюдаются в весенне-летние месяцы, что обусловлено интенсивными контактами с бродячими собаками. Так, с начала года беспризорные собаки покусали уже 4713 волгоградцев! Но успокаивают, что это т показатель находится на уровне среднемноголетних, так что критичной ситуацию не назовешь. Хотя и не скрывают, что последнее десятилетие характеризуется значительным распространением бешенства среди диких и домашних животных, причем уровень заболеваемости имеет тенденцию к росту.

- Доля детей, обратившихся за медицинской помощью по укусов животными, составила 31,6%. Антирабическое лечение назначено всем нуждающимся, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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