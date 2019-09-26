Четыре трассы Волгоградской области отдадут в федеральную собственность

26 Сент. 21:25 2019-09-26T21:31:51+03:00

После переподчинения из госбюджета выделят деньги на капремонт этих дорог. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три дороги передадут в 2020 году, еще одну - в 2022-м

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В Государственной Думе РФ под председательством Евгения Москвичева состоялось заседание комитета по транспорту и строительству. Обсуждались перспективные дорожные проекты Саратовской и Волгоградской областей (регионы, которые Москвичев и представляет в Госдуме). Кроме вопроса строительства обхода вокруг Саратова, обсуждали и планы по передаче региональных автомобильных дорог обоих субъектов в федеральную собственность. Речь идет о трассах, которые требуют масштабного ремонта, но регионы его осилить финансово не могут. Именно для того, чтобы довести их до необходимого транспортно-эксплуатационного состояния, дороги и решено переподчинить.

- В Волгоградской области в соответствии с Планом перспективного развития федеральных дорог к передаче предложены четыре региональные трассы, - сообщают в Росавтодоре.

В частности, в 2020 году в госсобственность переведут трассы:

- Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск (197 км),

- Волгоград (от города Волжский) – Астрахань (62 км),

- Быково – Кайсацкое – Эльтон – Отгонный (218 км).

- Еще одну автодорогу - Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград - протяженностью 240 километров может стать федеральной в 2022 году, - добавляют в дорожной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU