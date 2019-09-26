2019-09-26T20:40:55+03:00
Спорт

Променяла шест на коврик: Елена Исинбаева покоряет новый спорт

Олимпийская чемпионка увлеклась йогой
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Елены Исинбаевой.Фото с личной странички Елены Исинбаевой.
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Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева после ухода из большого спорта чем только не увлекалась - и живописью, и углубленным изучением английского языка, и выпечкой… Но физнагрузку это, конечно, спортсменке не заменило. Поэтому она то устраивала «веселые разминки «до упора», то бегала, то занималась в тренажерном зале. Пока… не попала на йогу.

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Елена Исинбаева решила покорить новый вид спорта
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«Наконец нашла занятие по душе, после моих любимым и несравненных прыжков с шестом. Оказывается сложно себя заинтересовать другим видом спорта или активными, регулярными занятиями. Всё время идёт сравнение с предыдущей деятельностью. Но сейчас я довольна, я нашла то, от чего получаю необходимые эмоции и мышечную подпитку. Я только учусь... И мне всё нравится. Статика, сила, растяжка, координация и не важно расслабление после тренировки», - похвасталась Исинбаева под постом, где она выполняет разминку йога.

«Йогиня-богиня», - уже нарекли свою любимицу подписчики ее странички в инстаграме. - «Гениально!», «Жду на соседнем ковре».

А другие тут же засыпали рекомендациями, что еще можно попробовать на замену прыжкам с шестом. Не ровен час увидим Лену с медалями и в другом виде спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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