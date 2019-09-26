Искупил вину ремонтом и уборкой: в Волгограде наказали контрактника, вымогавшего деньги с призывников

СЕГОДНЯ 18:52 2019-09-26T18:52:21+03:00

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Сегодня в армии строго следят за тем, чтобы искоренять на корню понятие «дедовщины». Но все же находятся те, кто пытается нажиться на молодых призывниках. Один такой «дед-контрактник» из волгоградской воинской части оказался сегодня на скамье подсудимых.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном гарнизонном суде, этот военнослужащих Филиппов наврал трем призывникам: мол, по традиции за увольнение в запас они должны заплатить 1500 рублей. Двое заплатили ему указанную сумму, а третий и вовсе отдал 2 тысячи рублей (в том числе 500 рублей - за положительную характеристику, который Филиппов ему написал, хотя не имел на то никакого права). Деньгами контрактник распорядился по своему усмотрению. Но вымогателя раскрыли и завели на него уголовное дело.

Испугавшись ответственности, Филиппов попросил заменить ему наказание штрафом. В качестве смягчающих обстоятельств рассказал, что он уже вернул призывникам все до копейки. Кроме того, «в порядке заглаживания вреда»

он купил за свои деньги в подразделение отделочные материалы и уборочный инвентарь.

- Суд учел раскаяние военнослужащего и удовлетворил ходатайство следователя, поданное с согласия руководителя военного следственного отдела СК РФ по региону, прекратить уголовное дело. Филиппов заплатит в качестве наказания штраф в размере 20 тысяч рублей, - гласит вердикт волгоградского гарнизонного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU