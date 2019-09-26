2019-09-26T18:52:21+03:00
Общество

Искупил вину ремонтом и уборкой: в Волгограде наказали контрактника, вымогавшего деньги с призывников

А по решению суда военнослужащий еще заплатит штраф
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня в армии строго следят за тем, чтобы искоренять на корню понятие «дедовщины». Но все же находятся те, кто пытается нажиться на молодых призывниках. Один такой «дед-контрактник» из волгоградской воинской части оказался сегодня на скамье подсудимых.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном гарнизонном суде, этот военнослужащих Филиппов наврал трем призывникам: мол, по традиции за увольнение в запас они должны заплатить 1500 рублей. Двое заплатили ему указанную сумму, а третий и вовсе отдал 2 тысячи рублей (в том числе 500 рублей - за положительную характеристику, который Филиппов ему написал, хотя не имел на то никакого права). Деньгами контрактник распорядился по своему усмотрению. Но вымогателя раскрыли и завели на него уголовное дело.

Испугавшись ответственности, Филиппов попросил заменить ему наказание штрафом. В качестве смягчающих обстоятельств рассказал, что он уже вернул призывникам все до копейки. Кроме того, «в порядке заглаживания вреда»

он купил за свои деньги в подразделение отделочные материалы и уборочный инвентарь.

- Суд учел раскаяние военнослужащего и удовлетворил ходатайство следователя, поданное с согласия руководителя военного следственного отдела СК РФ по региону, прекратить уголовное дело. Филиппов заплатит в качестве наказания штраф в размере 20 тысяч рублей, - гласит вердикт волгоградского гарнизонного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Променяла шест на коврик: Елена Исинбаева покоряет новый спорт
Центр Волгограда застыл в пробке из-за столкнувшихся троллейбуса и грузовика
В художественной мастерской Волгограда приторговывали наркотиками
В Волгограде на месте бассейна планируют открыть дельфинарий
Первые заморозки и туман: волгоградцев ждут холодные и дождливые выходные
Вдоль волгоградских дорог заработали 2343 светодиодных светильника
Строители собора Александра Невского нашли мину времен войны
Полицейский пообещал астраханке, сбившей депутата, свободу за 420 тысяч рублей и обманул
Пассажир умер в поезде по дороге к внукам в Краснодар
Фуд-зона, магазины: в центре Волгограда появится современный двухэтажный комплекс
В Волгограде включили отопление в больницах, садах и школах
Подводные охотники из Челябинска потерялись в камышовых зарослях под Астраханью
Чудом спасли: беременная третьим ребенком астраханка потеряла пять литров крови
Заменят пластик на бетон: в Волгограде обновят развязку на Нулевой продольной
На севере Волгограда во дворе сбили 11-летнего школьника
В Урюпинске пропал пенсионер с татуировками на руках
В Волгограде автобус №6 поцарапал стоящий на остановке троллейбус №15
Душат, режут, стреляют: волгоградские волонтеры заявляют о пугающей жесткости в отношении животных
19-летний астраханец погиб в бане от удара тока
Бизнеследи отсудила у волгоградской неотложки 10,5 миллионов рублей
В детские сады Волжского дали отопление