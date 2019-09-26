2019-09-26T18:24:49+03:00
Происшествия

Центр Волгограда застыл в пробке из-за столкнувшихся троллейбуса и грузовика

ДТП на площади Чекистов парализовало движение по Первой Продольной
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечерами в час-пик движение по Первой Продольной магистрали в районе Астраханского моста и без того всегда «заторможенное», а любая авария сразу же приводит к огромной пробке. Так случилось и сегодня, 26 сентября. На площади Чекистов столкнулись грузовик и троллейбус, почти полностью перегородив движение в сторону Ворошиловского района. И уже больше часа движение по улица Рабоче-Крестьянской и Калинина практически обездвижено.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, случилось ДТП примерно в 17.10. На перекрестке не поделили дорогу грузовик и троллейбус №9, хотя ехали они в попутном направлении по соседним полосам движения.

- В результате ДТП у троллейбуса повреждены водительское стекло, зеркало заднего вида, передний бампер. Пострадавших в троллейбусе нет, пассажиры по имеющимся билетам пересели в другой троллейбус. Движение электротранспорта на данном участке осуществляется без задержек. На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. , - отчитались в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Променяла шест на коврик: Елена Исинбаева покоряет новый спорт
Искупил вину ремонтом и уборкой: в Волгограде наказали контрактника, вымогавшего деньги с призывников
В художественной мастерской Волгограда приторговывали наркотиками
В Волгограде на месте бассейна планируют открыть дельфинарий
Первые заморозки и туман: волгоградцев ждут холодные и дождливые выходные
Вдоль волгоградских дорог заработали 2343 светодиодных светильника
Строители собора Александра Невского нашли мину времен войны
Полицейский пообещал астраханке, сбившей депутата, свободу за 420 тысяч рублей и обманул
Пассажир умер в поезде по дороге к внукам в Краснодар
Фуд-зона, магазины: в центре Волгограда появится современный двухэтажный комплекс
В Волгограде включили отопление в больницах, садах и школах
Подводные охотники из Челябинска потерялись в камышовых зарослях под Астраханью
Чудом спасли: беременная третьим ребенком астраханка потеряла пять литров крови
Заменят пластик на бетон: в Волгограде обновят развязку на Нулевой продольной
На севере Волгограда во дворе сбили 11-летнего школьника
В Урюпинске пропал пенсионер с татуировками на руках
В Волгограде автобус №6 поцарапал стоящий на остановке троллейбус №15
Душат, режут, стреляют: волгоградские волонтеры заявляют о пугающей жесткости в отношении животных
19-летний астраханец погиб в бане от удара тока
Бизнеследи отсудила у волгоградской неотложки 10,5 миллионов рублей
В детские сады Волжского дали отопление