Центр Волгограда застыл в пробке из-за столкнувшихся троллейбуса и грузовика

СЕГОДНЯ 18:24 2019-09-26T18:24:49+03:00

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Вечерами в час-пик движение по Первой Продольной магистрали в районе Астраханского моста и без того всегда «заторможенное», а любая авария сразу же приводит к огромной пробке. Так случилось и сегодня, 26 сентября. На площади Чекистов столкнулись грузовик и троллейбус, почти полностью перегородив движение в сторону Ворошиловского района. И уже больше часа движение по улица Рабоче-Крестьянской и Калинина практически обездвижено.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, случилось ДТП примерно в 17.10. На перекрестке не поделили дорогу грузовик и троллейбус №9, хотя ехали они в попутном направлении по соседним полосам движения.

- В результате ДТП у троллейбуса повреждены водительское стекло, зеркало заднего вида, передний бампер. Пострадавших в троллейбусе нет, пассажиры по имеющимся билетам пересели в другой троллейбус. Движение электротранспорта на данном участке осуществляется без задержек. На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. , - отчитались в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU