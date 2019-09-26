2019-09-26T18:03:46+03:00
Происшествия

В художественной мастерской Волгограда приторговывали наркотиками

Полиция задержала банду наркодилеров. Четырем парням грозит пожизненное заключение
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде «накрыли» очередную банду из четырех человек, которая поставила на поток торговлю наркотиками. Причем торговали они «синтетикой» в самом центре города. А прикрывали свой «подпольный» бизнес художественными изысками. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

Организовали «бизнес» четыре молодых человека: трое - 19, 21 и 22 лет - занимались фасовкой и сбытом, а самый старший - 25-летний волгоградец - выполнял роль организатора.

- По версии следствия, с декабря 2018 года по февраль 2019 года парни торговали тяжелыми синтетическими наркотиками на территории Волгограда, Городищенского и Михайловского районов Волгоградской области. Крупные партии наркотиков хранились сообщниками в арендованной художественной мастерской в Центральном районе Волгограда, там же производилась фасовка запрещенных веществ на более мелкие партии, - рассказывают в ведомстве. При задержании у «торгашей» изъяли более 300 граммов «синтетики». Расследованием дела занимались следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УНК ГУ МВД России по региону.

- Свою вину признали все, кроме организатора ОПГ, - уточняют в областной прокуратуре, которая уже вынесла парням обвинительное заключение.

Дело передали в суд. Ожидать вердикта наркоторговцы будут под стражей. Им грозят огромные сроки - от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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