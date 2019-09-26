2019-09-26T17:50:12+03:00
Общество

В Волгограде на месте бассейна планируют открыть дельфинарий

А рядом с СК «Зенит» построить новый ФОК
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дельфинарий - инвестиционные проект и пока он в разработке, но противников в Волгограде уже хватает.Дельфинарий - инвестиционные проект и пока он в разработке, но противников в Волгограде уже хватает.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Новостью о том, что в Волгограде планируют открыть еще один дельфинарий поделился на своей страничке теперь уже депутат Волгоградской областной думы Алексей Волоцков. На вопрос подписчицы о том, когда же восстановят бассейн в СК «Зенит», народный избранник ошарашил, что его ремонт никто и не планировал.

«Восстановление бассейна не планируется. Сейчас разрабатывается инвестиционное предложение по оборудованию на его месте дельфинария, а бассейн там уже по техническим характеристикам сделать невозможно. Поэтому планируется на Зените строительство ФОКа с игровым залом и отдельно бассейном», - написал Волоцков.

Ох и шуму наделала эта, казалось бы, хорошая новость. «Живодерни?», «Нет, только не дельфинарий!», «Не надо!», - сразу накинулись на депутата защитники животных. Один даже призвал засыпать депутатские странички в соцсетях комментариями о том, «как страдают дельфины/касатки/котики и так далее, когда расстаются со своими семьями, чтобы «повеселить» людей». Реакции со стороны Волоцкова на призывы зоозащитников пока не последовало. Впрочем, вопрос этот еще в стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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