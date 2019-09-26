Первые заморозки и туман: волгоградцев ждут холодные и дождливые выходные
В этом году внезапно в сентябре на Волгоградскую области обрушился арктический циклон, который снизил температуру воздуха в Волгоградской области практически до зимних значений. А в ближайшие дни синоптики и вовсе прогнозируют заморозки. Правда, ночные и местами.
Так, уже в ночь на 27 сентября в отдельных районах Волгоградской области на поверхности почвы будет -1...-3º (ОЯ). А утром, как следствие, на местность опустится туман. Но днем пока еще тепло +11...+16 градусов.
Суббота, 28 сентября, будет не просто холодной, а еще и дождливой. По данным Волгоградского ЦГМС, красковременные дожди пройдут ночью.
- Местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-2 градуса. Ночью и утром местами туман, - предупреждают волгоградские синоптики.
В воскресенье, особых улучшений погоды не ждите. Единственная хорошая весть: столбик термометра начнет подниматься вверх и ночью уже ожидают +6...+8º, а днем воздух прогреется до +17...+19 градусов. И да, будет солнечно.
ИСТОЧНИК KP.RU