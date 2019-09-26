Первые заморозки и туман: волгоградцев ждут холодные и дождливые выходные

СЕГОДНЯ 17:22 2019-09-26T17:22:07+03:00

В субботу пройдут кратковременные дожди, а в воскресенье еще выглянет солнышко. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В этом году внезапно в сентябре на Волгоградскую области обрушился арктический циклон, который снизил температуру воздуха в Волгоградской области практически до зимних значений. А в ближайшие дни синоптики и вовсе прогнозируют заморозки. Правда, ночные и местами.

Так, уже в ночь на 27 сентября в отдельных районах Волгоградской области на поверхности почвы будет -1...-3º (ОЯ). А утром, как следствие, на местность опустится туман. Но днем пока еще тепло +11...+16 градусов.

Суббота, 28 сентября, будет не просто холодной, а еще и дождливой. По данным Волгоградского ЦГМС, красковременные дожди пройдут ночью.

- Местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-2 градуса. Ночью и утром местами туман, - предупреждают волгоградские синоптики.

В воскресенье, особых улучшений погоды не ждите. Единственная хорошая весть: столбик термометра начнет подниматься вверх и ночью уже ожидают +6...+8º, а днем воздух прогреется до +17...+19 градусов. И да, будет солнечно.

ИСТОЧНИК KP.RU