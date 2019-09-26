Вдоль волгоградских дорог заработали 2343 светодиодных светильника

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-26T16:17:48+03:00

Фонари на улицах это не только красиво, но и безопасно. Фото: Алексей ФОКИН

В ближайшие пять лет свет дадут на улицы 877 поселков и хуторов

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В Волгоградской области продолжается работа по освещению автомобильных дорог. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, за последнее время вдоль дорог в 91 поселке и хуторах сделали 2343 современных фонаря. Они светодиодные, поэтому позволяют сэкономить электричество. Также на этих террориях дополнительно сделали 432 железобетонные опоры, всего провели более ста километров ЛЭП. Делают светильники также возле больниц, школ, детских садов, администраций. Места для установки часто определяют сами жители на собраниях.Все это в рамках губернаторской программы по комплексному обновлению систем освещения в муниципальных образованиях.

И это промежуточные итоги программы Ведь в ближайшие пять лет новое освещение появится еще в 877 населенных пунктах.

Кстати, фонари на улицах это не только красиво, но и безопасно.

ИСТОЧНИК KP.RU