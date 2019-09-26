Строители собора Александра Невского нашли мину времен войны

СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-26T14:52:12+03:00

Военные вывезли ее с территории и уничтожат на полигоне

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Строительство собора Александра Невского идет полным ходом. На пожертвования волгоградцев и предприятий города уже возвели стены, заказали купола, отлили колокола. Правда, предстоит еще много работа по внутренней отделке. Строительные бригады трудятся ежедневно. Одна из них и обнаружила снаряд Великой Отечественной войны, когда рыла траншею. Почему-то до этого он оставался незамеченным.

О находке рабочие сообщили в полицию, которая взяла объект под охрану. Уже на следующий день на место приехала бригада разминирования. Они аккуратно достали 82 миллимитровый минометный снаряд и вывезли с территории. Его взорвут на полигоне.

Неизвестно, какие еще сюрпризы таит в себе земля на месте строительства собора Александра Невского. Так что возможно, это не последние приезд военных на это место. Открыть храм планируют в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU