2019-09-26T14:43:58+03:00
Происшествия

Полицейский пообещал астраханке, сбившей депутата, свободу за 420 тысяч рублей и обманул

Мошенник отправился в тюрьму вслед за своей жертвой
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество» стал начальник смены дежурной части отдела полиции в Астрахани. Он решил подзаработать на громкой истории, когда пьяная автоледи насмерть сбила экс-депутата Астраханской облдумы. Правоохранитель особых полномочий не имел, но пообещал женщине свободу, правда недешево – за 420 тысяч рублей. Та согласилась, ведь срок грозил ей немалый.

Впрочем, виновница аварии и получила по полной: 4,5 года колонии-поселения, а также 1,5 миллиона рублей компенсации близким погибшей. Полицейский слова не сдержал, а когда осужденная оказалась в тюрьме, совсем разошелся, потребовав еще 100 тысяч за смену одной колонии на другую, более комфортную. Но та его сдала.

- При передаче части денежных средств подозреваемый был задержан сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Астраханской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

В областном Главке добавили, что по итогам проверки будет принято решение о судьбе полицейского. Если все подтвердится, то и его руководство накажут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строители собора Александра Невского нашли мину времен войны
Пассажир умер в поезде по дороге к внукам в Краснодар
Фуд-зона, магазины: в центре Волгограда появится современный двухэтажный комплекс
В Волгограде включили отопление в больницах, садах и школах
Подводные охотники из Челябинска потерялись в камышовых зарослях под Астраханью
Чудом спасли: беременная третьим ребенком астраханка потеряла пять литров крови
Заменят пластик на бетон: в Волгограде обновят развязку на Нулевой продольной
На севере Волгограда во дворе сбили 11-летнего школьника
В Урюпинске пропал пенсионер с татуировками на руках
В Волгограде автобус №6 поцарапал стоящий на остановке троллейбус №15
Душат, режут, стреляют: волгоградские волонтеры заявляют о пугающей жесткости в отношении животных
19-летний астраханец погиб в бане от удара тока
Бизнеследи отсудила у волгоградской неотложки 10,5 миллионов рублей
В детские сады Волжского дали отопление