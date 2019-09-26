Полицейский пообещал астраханке, сбившей депутата, свободу за 420 тысяч рублей и обманул

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-26T14:43:58+03:00

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Фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество» стал начальник смены дежурной части отдела полиции в Астрахани. Он решил подзаработать на громкой истории, когда пьяная автоледи насмерть сбила экс-депутата Астраханской облдумы. Правоохранитель особых полномочий не имел, но пообещал женщине свободу, правда недешево – за 420 тысяч рублей. Та согласилась, ведь срок грозил ей немалый.

Впрочем, виновница аварии и получила по полной: 4,5 года колонии-поселения, а также 1,5 миллиона рублей компенсации близким погибшей. Полицейский слова не сдержал, а когда осужденная оказалась в тюрьме, совсем разошелся, потребовав еще 100 тысяч за смену одной колонии на другую, более комфортную. Но та его сдала.

- При передаче части денежных средств подозреваемый был задержан сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Астраханской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

В областном Главке добавили, что по итогам проверки будет принято решение о судьбе полицейского. Если все подтвердится, то и его руководство накажут.

ИСТОЧНИК KP.RU