Пассажир умер в поезде по дороге к внукам в Краснодар

СЕГОДНЯ 13:35 2019-09-26T14:13:43+03:00

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68-летний житель Кемерово сел в поезд Новокузнецк-Анапа 24 сентября. Мужчина решил навестить сына и внуков, которые живут в Краснодаре. С собой пассажир вез полный чемодан подарков для детей. Он активно общался с соседями по вагону, улыбался проводницу. Но утром сотрудница поезда заметила, что кемеровчанин ушел в тамбур. Он стал бледным, трудно дышал. Он попросил у женщины принести его ингалятор, который был в купе. Она так и сделала, но это не помогло. Мужчина умер, не доехав до станции Котельниково Волгоградской области.

На место происшествия приехала полиция и следователи. Они осмотрели погибшего, его вещи, опросили соседей по купе. Первые выводы процессуальной проверки: признаков насильственной смерти не установлено.

После непродолжительной остановки поезд последовал по маршруту, но уже без 68-летнего кемеровчанина.

- Предварительной причиной смерти мужчины могу быть удушье в результате астматического приступа, либо сердечная недостаточность, - сообщил руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков

Точнее можно будет сказать после заключения судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU