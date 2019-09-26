Фуд-зона, магазины: в центре Волгограда появится современный двухэтажный комплекс

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-26T14:26:36+03:00

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Отдохнуть, отовариться и вкусно поесть смогут волгоградцы в новом современном комплексе, который в скором времени появится на проспекте Ленина №16 в центре Волгограда. Раньше на этом месте в два ряда тянулись ларьки, где продавали одежду и продукты. Перед ЧМ-2018 здесь построили торговую галерею, облагородив открытые прилавки. Но городские власти все же пришли к выводу, что сюда так и просится новое место отдыха для горожан. Бизнесмены также продолжат работать, только в новеньком помещении.

Кстати, внешне здание будет вписываться в общую архитектуру, этот вопрос оказался одним из главных перед началом строительства и обсуждался градостроительным советом. Все-таки исторический центр города. Плюс двухэтажный комплекс решит сразу несколько задач: станет больше отделов и выбора, увеличится количество предпринимателей, а с ними и рабочих мест, власти наведут порядок в розничной торговле.

ИСТОЧНИК KP.RU