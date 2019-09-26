В Волгограде включили отопление в больницах, садах и школах
Сентябрь в Волгограде в этом году прохладный. Ночью столбик термометра опускается до ноля градусов, а по северу области и до -2. Утепляться приходится не только на улицу, но и дома. В квартира температура колеблется около 20 градусов. Отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура будет ниже 8 градусов в течение пяти дней. Так что рассчитывать на горячие батареи пока не стоит. А вот в социальных учреждениях решение топить или нет принимает руководство. И уже с 25 сентября в несколько больниц, садов, школ начали подавать тепло.
Первыми его получили пациенты роддома №4 и больницы №15 в Красноармейском районе. Сейчас батареи потеплели в 20 социальных учреждениях. И постепенно это количество будет увеличиваться.
Сейчас практически все котельные готовы к отопительному сезону. Как только погода подойдет к нормативным показателям, начнут греть и дома обычных волгоградцев. Возможно, это произойдет уже в ближайшее время. МЧС предупреждает о заморозках на почве и в области. Ночью с 28 на 29 сентября температура упадет до -2. Правда, произойдет это, скорее всего, в северных районах Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU