Подводные охотники из Челябинска потерялись в камышовых зарослях под Астраханью

СЕГОДНЯ 12:24 2019-09-26T12:24:29+03:00

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ЧП случилось на реке Кизань в Астраханской области накануне, 25 сентября. В 11:29 часов дня диспетчеру спасательной службы поступил сигнал: трое подводных охотников из Челябинска затерялись в камышовых протоках на моторной лодке, которая внезапно сломалась. Опытные рыболовы совсем не понимали, куда плыть и как спастись. Сориентироваться было практически невозможно. Повезло, что им удалось поймать связь. Так мужчины дозвонились спасателям.

На место выдвинулись сотрудники ГКУ «Волгоспас». Несмотря на примерные координаты, профессионалам также было трудно обнаружить местоположение лодки, но через несколько часов пропавших найти. Их отбуксировали к берегу, никто не пострадал.

- Спасатели ГКУ “Волгоспас” напоминают всем любителям осенней рыбалки и подводной охоты о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Никакой улов не стоит человеческой жизни, - прокомментировали КП-Волгоград этот случай в «Волгоспасе».

ИСТОЧНИК KP.RU