2019-09-26T12:24:56+03:00
Общество

Чудом спасли: беременная третьим ребенком астраханка потеряла пять литров крови

Из-за серьезной болезни женщине пришлось удалить матку, малыш не выжил
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: пресс-служба Минздрава Астраханской области.Фото: пресс-служба Минздрава Астраханской области.
Изменить размер текста:

32-летняя жительница Астрахани попала в городскую клиническую больницу №3 им. Кирова на 18-й неделе беременности: у нее отошли воды. Речь уже шла не о спасении ребенка – врачи всеми силами боролись за жизнь самой пациентки, матери двоих детей. Оказалось, у астраханки из-за прошлых беременностей появились осложнения. Оба раза ей делали кесарево, в третий произошло приращение плаценты в области рубца. Преждевременные роды обернулись сильным кровотечением.

- Быстро развился ДВС-синдром. Пациентка незамедлительно была поднята в операционную, для остановки кровотечения дежурной бригадой врачей гинекологического отделения была проведена экстренная операция — удаление матки, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Минздрава по Астраханской области.

Женщина потеряла пять литров и лишь чудом осталась жива. Заведующий отделением Роман Павлов после операции отметил, что подобные патологии после операции кесарева сечения встречаются все чаще. Такие случаи опасны для жизни здоровья рожениц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строители собора Александра Невского нашли мину времен войны
Полицейский пообещал астраханке, сбившей депутата, свободу за 420 тысяч рублей и обманул
Пассажир умер в поезде по дороге к внукам в Краснодар
Фуд-зона, магазины: в центре Волгограда появится современный двухэтажный комплекс
В Волгограде включили отопление в больницах, садах и школах
Подводные охотники из Челябинска потерялись в камышовых зарослях под Астраханью
Заменят пластик на бетон: в Волгограде обновят развязку на Нулевой продольной
На севере Волгограда во дворе сбили 11-летнего школьника
В Урюпинске пропал пенсионер с татуировками на руках
В Волгограде автобус №6 поцарапал стоящий на остановке троллейбус №15
Душат, режут, стреляют: волгоградские волонтеры заявляют о пугающей жесткости в отношении животных
19-летний астраханец погиб в бане от удара тока
Бизнеследи отсудила у волгоградской неотложки 10,5 миллионов рублей
В детские сады Волжского дали отопление