Чудом спасли: беременная третьим ребенком астраханка потеряла пять литров крови

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-26T12:24:56+03:00

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32-летняя жительница Астрахани попала в городскую клиническую больницу №3 им. Кирова на 18-й неделе беременности: у нее отошли воды. Речь уже шла не о спасении ребенка – врачи всеми силами боролись за жизнь самой пациентки, матери двоих детей. Оказалось, у астраханки из-за прошлых беременностей появились осложнения. Оба раза ей делали кесарево, в третий произошло приращение плаценты в области рубца. Преждевременные роды обернулись сильным кровотечением.

- Быстро развился ДВС-синдром. Пациентка незамедлительно была поднята в операционную, для остановки кровотечения дежурной бригадой врачей гинекологического отделения была проведена экстренная операция — удаление матки, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Минздрава по Астраханской области.

Женщина потеряла пять литров и лишь чудом осталась жива. Заведующий отделением Роман Павлов после операции отметил, что подобные патологии после операции кесарева сечения встречаются все чаще. Такие случаи опасны для жизни здоровья рожениц.

ИСТОЧНИК KP.RU