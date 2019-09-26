2019-09-26T11:41:53+03:00
Общество

Заменят пластик на бетон: в Волгограде обновят развязку на Нулевой продольной

При этом движение не ограничат, но водителям придется потерпеть неудобства
Юлия Данильченко
Поделиться:
О проведении работ оповестят соответствующие знаки. Фото: мэрия.О проведении работ оповестят соответствующие знаки. Фото: мэрия.
Изменить размер текста:

В ближайшее время на Нулевой продольной в центре Волгограда исчезнут пластиковые баки на второй круговой развязке. На их месте появятся бетонные плиты. К работам рядом с Речным вокзалом привлекли МУП «ДСЭР Советского района». Рабочие согласно плану уже демонтируют асфальт под новую конструкцию. На время ремонта автомобилистам придется немного потерпеть неудобства, так или иначе движение замедлится, но не остановится совсем. Лучше всего на этом участке не разгоняться, чтобы избежать происшествий. О проведении работ оповестят соответствующие знаки.

Все эти и многие другие новшества – результат глобального обновления нижней террасы Центральной набережной. В будущем здесь высадят еще несколько тысяч деревьев и проведут водопровод для них, для пешеходов проложат 18 километров тротуаров, построят амфитеатр.

- В течение последних нескольких лет региональные и городские власти системно приводят в порядок прибрежную территорию вдоль реки Волги. Одним из первых этапов стало строительство Нулевой продольной магистрали, принявшей на себя значительную долю трафика с проспекта имени Ленина. В ближайшее время завершится благоустройство второй очереди сквера у «Гасителя». Ведется озеленение, - рассказали КП-Волгоград в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строители собора Александра Невского нашли мину времен войны
Полицейский пообещал астраханке, сбившей депутата, свободу за 420 тысяч рублей и обманул
Пассажир умер в поезде по дороге к внукам в Краснодар
Фуд-зона, магазины: в центре Волгограда появится современный двухэтажный комплекс
В Волгограде включили отопление в больницах, садах и школах
Подводные охотники из Челябинска потерялись в камышовых зарослях под Астраханью
Чудом спасли: беременная третьим ребенком астраханка потеряла пять литров крови
На севере Волгограда во дворе сбили 11-летнего школьника
В Урюпинске пропал пенсионер с татуировками на руках
В Волгограде автобус №6 поцарапал стоящий на остановке троллейбус №15
Душат, режут, стреляют: волгоградские волонтеры заявляют о пугающей жесткости в отношении животных
19-летний астраханец погиб в бане от удара тока
Бизнеследи отсудила у волгоградской неотложки 10,5 миллионов рублей
В детские сады Волжского дали отопление