Заменят пластик на бетон: в Волгограде обновят развязку на Нулевой продольной

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-26T11:41:53+03:00

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В ближайшее время на Нулевой продольной в центре Волгограда исчезнут пластиковые баки на второй круговой развязке. На их месте появятся бетонные плиты. К работам рядом с Речным вокзалом привлекли МУП «ДСЭР Советского района». Рабочие согласно плану уже демонтируют асфальт под новую конструкцию. На время ремонта автомобилистам придется немного потерпеть неудобства, так или иначе движение замедлится, но не остановится совсем. Лучше всего на этом участке не разгоняться, чтобы избежать происшествий. О проведении работ оповестят соответствующие знаки.

Все эти и многие другие новшества – результат глобального обновления нижней террасы Центральной набережной. В будущем здесь высадят еще несколько тысяч деревьев и проведут водопровод для них, для пешеходов проложат 18 километров тротуаров, построят амфитеатр.

- В течение последних нескольких лет региональные и городские власти системно приводят в порядок прибрежную территорию вдоль реки Волги. Одним из первых этапов стало строительство Нулевой продольной магистрали, принявшей на себя значительную долю трафика с проспекта имени Ленина. В ближайшее время завершится благоустройство второй очереди сквера у «Гасителя». Ведется озеленение, - рассказали КП-Волгоград в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU