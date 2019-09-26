На севере Волгограда во дворе сбили 11-летнего школьника

СЕГОДНЯ 10:27 2019-09-26T10:27:09+03:00

Автоледи на иномарке не заметила школьника. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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За 25 сентября волгоградские автомобилисты устроили четыре аварии. Такое же количество пострадавших попали в больницы. Печальную статистику ДТП пополнил очередной случай, в котором травмы получил ребенок. Об инциденте в Тракторозаводском районе Волгограда рассказали в пресс-службе областного Главка. Около семи часов вечера 44-летняя женщина за рулем «Рено Сандеро» ехала во дворе. Там автоледи по невнимательности нарушила скоростной режим и сбила школьника.

- Водитель двигалась по дворовой территории дома №17 по улице Богомольца в сторону улицы Мясникова, совершила наезд на 11-летнего пешехода, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Виновница ДТП вызвала врачей «скорой помощи» и инспекторов ГАИ. Школьника госпитализировали в одну из городских больниц. По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU