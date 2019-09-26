В Урюпинске пропал пенсионер с татуировками на руках

СЕГОДНЯ 09:56 2019-09-26T09:56:14+03:00

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61-летний Павел Косолапов пропал 26 августа в Урюпинском районе. Месяц назад , 26 августа, пенсионер приехал в районный центр, затем перестал выходить на связь. Его близкие заявили о его исчезновении в правоохранительные органы. До сих пор Павла Митрофановича не нашли, следователи просят жителей Волгоградской области оказать любую помощь в его поиске.

У мужчины седые волосы, есть залысины. Ростом он невысок – до 165 сантиметров, телосложение среднее, нет передних зубов. Из отличительных признаков – татуировки на пальцах. Он был одет в черную куртку, белую рубаку и обычные джинсы.

- Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения Косолапова П.М. или последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8-927-251-86-53 или «02», - обратились к волгоградцам в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU