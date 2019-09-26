2019-09-26T09:24:17+03:00
Происшествия

В Волгограде автобус №6 поцарапал стоящий на остановке троллейбус №15

Водитель утверждает, что в ДТП виновата легковушка, от удара с которой он уходил
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Авария с участием общественного транспорта произошла ранним утром 26 сентября в Центральном районе Волгограда. Около шести утра полный спешащих на работу горожан автобус №6 ехал по средней полосе по улице Невской. Напротив остановки Новороссийская легковушка, ехавшая по левому ряду, вдруг стала перестраиваться. Маневр был опасным – машина неминуемо бы столкнулась с рейсовым транспортом.

Тогда водитель автобуса решил пойти на риск и уйти от удара, повернув в правый ряд. Из-за недостаточного места для проезда получилось другое ДТП.

- В результате автобус задел по касательной передний бампер троллейбуса маршрута № 15, стоящего на остановке. В итоге инцидента небольшие повреждения получили лишь оба транспортных средства, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Никто из людей не пострадал. Пассажирам предложили пересесть на другой транспорт по уже оплаченным билетам. Взамен тем транспортным средствам, которые попали в аварию, вывели дополнительные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строители собора Александра Невского нашли мину времен войны
Полицейский пообещал астраханке, сбившей депутата, свободу за 420 тысяч рублей и обманул
Пассажир умер в поезде по дороге к внукам в Краснодар
Фуд-зона, магазины: в центре Волгограда появится современный двухэтажный комплекс
В Волгограде включили отопление в больницах, садах и школах
Подводные охотники из Челябинска потерялись в камышовых зарослях под Астраханью
Чудом спасли: беременная третьим ребенком астраханка потеряла пять литров крови
Заменят пластик на бетон: в Волгограде обновят развязку на Нулевой продольной
На севере Волгограда во дворе сбили 11-летнего школьника
В Урюпинске пропал пенсионер с татуировками на руках
Душат, режут, стреляют: волгоградские волонтеры заявляют о пугающей жесткости в отношении животных
19-летний астраханец погиб в бане от удара тока
Бизнеследи отсудила у волгоградской неотложки 10,5 миллионов рублей
В детские сады Волжского дали отопление