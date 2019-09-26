В Волгограде автобус №6 поцарапал стоящий на остановке троллейбус №15

СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-26T09:24:17+03:00

Водитель утверждает, что в ДТП виновата легковушка, от удара с которой он уходил

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Авария с участием общественного транспорта произошла ранним утром 26 сентября в Центральном районе Волгограда. Около шести утра полный спешащих на работу горожан автобус №6 ехал по средней полосе по улице Невской. Напротив остановки Новороссийская легковушка, ехавшая по левому ряду, вдруг стала перестраиваться. Маневр был опасным – машина неминуемо бы столкнулась с рейсовым транспортом.

Тогда водитель автобуса решил пойти на риск и уйти от удара, повернув в правый ряд. Из-за недостаточного места для проезда получилось другое ДТП.

- В результате автобус задел по касательной передний бампер троллейбуса маршрута № 15, стоящего на остановке. В итоге инцидента небольшие повреждения получили лишь оба транспортных средства, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Никто из людей не пострадал. Пассажирам предложили пересесть на другой транспорт по уже оплаченным билетам. Взамен тем транспортным средствам, которые попали в аварию, вывели дополнительные.

ИСТОЧНИК KP.RU