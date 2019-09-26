Душат, режут, стреляют: волгоградские волонтеры заявляют о пугающей жесткости в отношении животных

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-26T09:08:02+03:00

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Волонтеры приюта «Дино» бьют тревогу: в Волгоградской области участились случаи жесткого обращения с бездомными и даже домашними животными. Только за лето зоозащитники спасли четыре собаки с явными признаками издевательств. Три из них – со станции Максима Горького.

- Например, у Вилли была затянута веревка на горле, которая перерезала кожу. Мы его спасли. Оттуда же успели вывезти другую собаку с такой же удавкой. К счастью, волонтёры справились сами, сняли верёвку до того, как она повредила трахею, - рассказали КП-Волгоград в приюте «Дино». Нона этом список не зкончился: - Щенок Лакки с ножевым ранением живота с промзоны Тракторозаводского района. Собака Бонни опять же со станции - перебиты ноги, раздроблена гортань, душили ремнём.

Все эти увечья – не фантазии волонтеров, а заключения опытных ветеринаров, которые сейчас лечат спасенных питомцев. А сами зоозащитники не намерены терпеть подобное издевательства. Они ищут опытных юристов, помимо этого добровольцев, которые помогли бы расклеить информационные плакаты с призывом защищать братьев наших меньших, а также напоминанием об уголовной ответственности за подобные деяния. Обращаться по телефону: 8(902)-388-81-82.

ИСТОЧНИК KP.RU