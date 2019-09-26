2019-09-26T08:46:11+03:00
Происшествия

19-летний астраханец погиб в бане от удара тока

Неисправной оказалась розетка, которая находилась в помещении
Юлия Данильченко
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Молодого человека нашли уже мертвым.Молодого человека нашли уже мертвым.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Несчастный случай произошел 20 сентября 2019 года в Астраханской области недалеко от села Хошеутово. Там находилась животноводческая ферма, где и проживал 19-летний молодой человек. В тот вечер он решил искупаться в бане, что была на территории хозяйства.

Через некоторое время его нашли в небольшом помещении без признаков жизни. На место приехали врачи и сотрудники Ахтубинского межрайонного следственного отдела. Выяснилось, что причиной скоропостижной смерти стала неисправная розетка. Скорее всего, астраханец случайно дотронулся до оголенных проводов и получил удар электрическим током или же пытался воспользоваться сломанным гнездом, что и привело к печальным последствиям. Известно, что молодой человек был трезв.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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