19-летний астраханец погиб в бане от удара тока
Несчастный случай произошел 20 сентября 2019 года в Астраханской области недалеко от села Хошеутово. Там находилась животноводческая ферма, где и проживал 19-летний молодой человек. В тот вечер он решил искупаться в бане, что была на территории хозяйства.
Через некоторое время его нашли в небольшом помещении без признаков жизни. На место приехали врачи и сотрудники Ахтубинского межрайонного следственного отдела. Выяснилось, что причиной скоропостижной смерти стала неисправная розетка. Скорее всего, астраханец случайно дотронулся до оголенных проводов и получил удар электрическим током или же пытался воспользоваться сломанным гнездом, что и привело к печальным последствиям. Известно, что молодой человек был трезв.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по астраханской области.
ИСТОЧНИК KP.RU