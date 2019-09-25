2019-09-25T21:17:59+03:00
Общество

Бизнеследи отсудила у волгоградской неотложки 10,5 миллионов рублей

Ей задолжали за аренду карет «скорой помощи»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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ООО «Волгоградская неотложка» задолжала местной предпринимательнице почти 10 с половиной миллионов рублей. Такой долг накопился за аренду машин «скорой» помощи. И только через суд бизнеследи смогла «выбить» эти деньги с предприятия.

Дело в том, что еще в 2017 году ООО «Волгоградская неотложка» и предприниматель заключили договор, по которому женщина передала в аренду предприятию два реанимобиля и четыре машины «скорой» помощи.

Ежемесячная оплата за каждое транспортное средство составляла 280 238 рублей. Срок окончания договора истекал 31 марта 2019 года. Однако 2 июля 2018 года предприятие сообщило предпринимательнице о расторжении договора. Вот только денег за аренду - а это 9,2 миллиона рублей плюс проценты за пользование чужими денежными средствами - еще более 1 миллиона - женщине так и не отдали. Поэтому она и обратилась в Арбитражный суд.

- Изучив материалы дела, суд признал исковые требования обоснованными, а расчет задолженности и процентов верными, - сообщают в Арбитражном суде Волгоградской области.

«Волгоградская неотложка» не согласилась с таким решением и попыталась его оспорить. Но суды высших инстанций оставили вердикт неизменным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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