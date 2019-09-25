2019-09-25T21:05:43+03:00
Общество

В детские сады Волжского дали отопление

Раньше срока начнется отопительный сезон и в городских школах
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгоградской области так резко похолодало, что без отопления комфортно чувствовать себя можно только под одеялом. Особенно мерзнут детки. Поэтому глава Волжского Игорь Воронин распорядился включить отопление в детских садах.

Напомним, что согласно Приказу Минэнерго отопительный период можно начинать раньше срока, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8° градусов и ниже. Да и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров разрешил муниципалитетам начинать отопительный сезон раньше срока на усмотрение руководителей. Причем в первую очередь как раз речь шла об объектах социальной сферы.

- В образовательные учреждения Волжского тепло тоже может прийти раньше, - говорят в мэрии Волжского. - Для этого руководителям необходимо оформить и подать заявку на включение отопления в учреждениях.

И напомнили, что Волжский в этом году уже полностью готов к отопительному сезону. ООО «Волжские тепловые сети» согласно графику провели все необходимые работы на тепловых сетях в целях своевременной и качественной подготовки к отопительному сезону 2019-2020гг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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