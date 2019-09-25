2019-09-25T19:56:15+03:00
Происшествия

Астраханец за долги по алиментам «заработал» год колонии строгого режима

Мужчину всячески не хотел помогать детям, теперь отработает долги за решеткой
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Некоторые должники по алиментам считают, что можно вообще не давать ни копейки на содержание своих детей и те как-нибудь сами вырастут, а им ничего за это не будет. Ошибаетесь. Вот, астраханец тоже так считал, а теперь проведет за решеткой 1 год и 1 месяц. И не просто в поселении, а в колонии строгого режима.

Мужчина зачал двух детей от разных жен и обоих бросил. Ушел в запои, алименты не платил, и сумма долга выросла выше 1 миллиона рублей.

Сначала судебный пристав назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ. Но, не отработав и половины, мужчина опять запил.

Позже за злостное уклонение от уплаты алиментов пристав завел на него уже уголовное дело. Суд назначил ему 6 месяцев условного срока.

- Но и это не повлияло положительно на мужчину, который продолжал уклоняться от уплаты алиментов, - говорят в УФССП по Астраханской области.

Ведя разгульный асоциальный образ жизни его не раз привллекалли еще за пьянство и даже за «Заведомо ложный донос». В итоге нарушений накопилось столько, что суд, учитывая неснятые и непогашенные судимости астраханца, принял решение отправить его в колонию строгого режима.

- Приговор вступил в законную силу, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бизнеследи отсудила у волгоградской неотложки 10,5 миллионов рублей
В детские сады Волжского дали отопление
Волгоградцев научат быть парфюмерами
Глава Астраханской области предложил чипировать осетров
Волгоградские врачи-онкологи освоили операции по пересадке кожи
Самолет из Турции в Волгоград задержали на семь часов из-за недомогания пассажира
На монументе «Родина-мать зовет!» заделали 14 километров трещин
В Волгограде власти поселили чернобыльца в чужую квартиру
В день матча «Ротора» электрички сделают в Волгограде дополнительную остановку
В смерти волгоградского судьи не нашли криминала
Волгоградец взял «бронзу» на Чемпионате мира по боксу
Зарезал друга по пути на рыбалку: липчанин убил попутчика на волгоградской трассе
Возле ВолГУ будет больница: депутаты Волгограда одобрили строительство
В Волгограде спустя год нашли владельца канализации, заливающей улицу Землячки
На водителя, сбившего насмерть подростка в Михайловке, завели уголовное дело
Офицер после увольнения «заминировал» войсковую часть на острове Зеленый
77 мигрантов без документов задержали на уборке моркови и лука в Городищенском районе
В Астрахани восьмиклассницы обокрали девочку из села
Три года условно и полтора миллиона рублей: волгоградца осудили за вырубку шести деревьев
На юге Волгограда сбили 14-летнего школьника
Дорогу на улице Полухина сделает новый подрядчик