Астраханец за долги по алиментам «заработал» год колонии строгого режима

СЕГОДНЯ 19:56 2019-09-25T19:56:15+03:00

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Некоторые должники по алиментам считают, что можно вообще не давать ни копейки на содержание своих детей и те как-нибудь сами вырастут, а им ничего за это не будет. Ошибаетесь. Вот, астраханец тоже так считал, а теперь проведет за решеткой 1 год и 1 месяц. И не просто в поселении, а в колонии строгого режима.

Мужчина зачал двух детей от разных жен и обоих бросил. Ушел в запои, алименты не платил, и сумма долга выросла выше 1 миллиона рублей.

Сначала судебный пристав назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ. Но, не отработав и половины, мужчина опять запил.

Позже за злостное уклонение от уплаты алиментов пристав завел на него уже уголовное дело. Суд назначил ему 6 месяцев условного срока.

- Но и это не повлияло положительно на мужчину, который продолжал уклоняться от уплаты алиментов, - говорят в УФССП по Астраханской области.

Ведя разгульный асоциальный образ жизни его не раз привллекалли еще за пьянство и даже за «Заведомо ложный донос». В итоге нарушений накопилось столько, что суд, учитывая неснятые и непогашенные судимости астраханца, принял решение отправить его в колонию строгого режима.

- Приговор вступил в законную силу, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU