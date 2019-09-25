Волгоградцев научат быть парфюмерами

СЕГОДНЯ 19:31 2019-09-25T19:31:42+03:00

В «Старой Сарепте» специалисты расскажут, как отличить духи и от подделки

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К сожалению, сегодня фальшивыми духами торгуют не только на лотках, где «Шонель» стоит 300 рублей, но и во вполне приличных и даже специализированных магазинах. «Мастера» так научились изготавливать подделки, что их практически не отличишь от оригиналов. Хотите, научиться «читать» духи и отличать истинный аромат от дешевых химикатов? Тогда приходите в музей-заповедник «Старая Сарепта» 28 сентября. Здесь откроется цикл программ «Парфюмерия как искусство».

По такому случаю в музей пригласили настоящего эксперта в области парфюмерии.

- Он расскажет, что такое пирамида ароматов, и как «читать» сложную парфюмерную композицию через музыку скрипача, - говорят организаторы.

Да, вся эта «парфюмерная дегустация» будет проходить под сопровождение живой музыки.

- Аромастилист пояснит, как правильно наносить духи, как их подобрать к своему образу и стилю и, что немаловажно, как отличить настоящие духи от подделки. В конце программы пройдёт дегустация из личной коллекции приглашенного эксперта, где гости смогут познакомиться с пятёркой одних из самых дорогих и уникальных парфюмов в мире, - интригуют в музее.

Начало в 15.00. Справки по телефону 8(8442)67-33-02.

ИСТОЧНИК KP.RU