2019-09-25T19:10:48+03:00
Общество

Глава Астраханской области предложил чипировать осетров

Таким образом, Игорь Бабушкин намерен бороться с контрафактом астраханской черной икры
Наталья ГЛАЗУНОВА
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А еще выдать осетрам генетические паспорта, чтобы следить за производителями икры.А еще выдать осетрам генетические паспорта, чтобы следить за производителями икры.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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«Не вся астраханская черная икра, которая продается сегодня в магазинах, на самом деле из Астраханской области. И это проблема», - заявил глава Астраханской области Игорь Бабушкин на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Москве.

Глава региона, который поставляет этот «черный деликатес» на всю страну, как никто другой знает о том, как подделывают икру.

- Сегодня ввоз в Россию осетровой икру не ограничен. Вот и везут в Астраханскую область это сырье китайского происхождения (зачастую даже нелегально), расфасовывают в нашем регионе и продают, как астраханскую. Таким образом, вводят потребителей в заблуждение. А страдают от некачественной подделки наши компании, которые занимаются производством запатентованной продукции высокого качества. В прошлом году они, кстати, получили около 14 тонн икры, - рассказал Бабушкин в столице.

И предложил в качестве борьбы с контрафактом - указывать на упаковках черной икры регион происхождения сырья.

- В этом случае у потребителей будет чёткое представление о том, где произведено сырьё икры. Они получат осознанное право выбора икры, изготовленной из астраханского или привозного сырья, - говорит глава Астраханской области.

Кроме того, он предложил провести поэтапное, в течение двух-трех лет, введение обязательного чипирования рыб маточного стада и формирование генетического паспорта производимой продукции. Так можно будет тщательнее контролировать производителей икры.

Ориентировочная стоимость генетического исследования — 15-20 тысяч рублей за одну особь. В Астраханской области эта процедура проводится в институте КаспНИРХ. Губернатор предложил использовать имеющиеся у института опыт и возможности для паспортизации производимой в России икры осетровых видов рыб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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