2019-09-25T18:43:17+03:00
Общество

Волгоградские врачи-онкологи освоили операции по пересадке кожи

Наши хирурги первыми в ЮФО начали широко применять трансплантацию тканей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Уникальные операции врачи смогли освоить в том числе и благодаря новому оборудованию, которое закупают в больницы Волгограда.Уникальные операции врачи смогли освоить в том числе и благодаря новому оборудованию, которое закупают в больницы Волгограда.
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Благодаря современному оборудованию, которое сегодня активно закупается в волгоградские больницы, наши врачи стали, буквально, творить чудеса. Они проводят такие уникальные операции, которые в ЮФО еще никто не делал. В их числе и реконструктивные операции, которые сегодня успешно выполняют специалисты Волгоградского областного онкодиспансера. Они научились делать операции по пересадке кожи.

- Важно, что на место дефекта, возникшего после удаления новообразования, переносится участок с другой части тела. При этом сосудистая основа сохраняется — микрохирурги воссоздают кровоснабжение, сшивая капилляры. То есть, технология позволяет не только восстановить ткани, но и сохранить чувствительность, - поясняют уникальность операция в облздраве.

И добавляют, что такие операции стали возможны благодаря появлению в онкодиспансере нового операционного микроскопа. Нескольким пациентам в Волгограде уже восстановили таким образом ткани рук и полости рта.

Отметим, что к 2021 году в Волгоградской области должны заработать 14 центров амбулаторной онкологической помощи — первый ЦАОП уже открылся при Волгоградской областной больнице № 1; еще четыре начнут прием пациентов в начале 2020 года в Михайловке, Камышине, Волжском и Волгограде. На сегодняшний день в учреждениях активно ведутся ремонтные работы и закупается современное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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