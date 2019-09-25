Самолет из Турции в Волгоград задержали на семь часов из-за недомогания пассажира

СЕГОДНЯ 18:25 2019-09-25T18:25:40+03:00

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Самолет из Турции с туристами должен был прилететь в Волгоград 25 сентября еще в 11.35 утра. Но на онлайн-табло прилет рейса откладывался уже несколько раз. На данный момент лайнер задерживается уже на семь часов. Прилетел он в Волгоград только в 18 25. Не секрет, что к сбою расписания в аэропорту могут привести только очень серьезные причины. И задержка рейса из Турции тоже не случайна. Все из-за пассажира, которому резко стало плохо на борту.

- Действительно на рейсе N4-818 AYT-VOG, который совершил посадку в Анкара (Есенбога) произошел инцидент - резко ухудшилось здоровье одного из пассажиров. Задержка рейса была обусловлена необходимостью прохождения определённых формальностей для установления деталей произошедшего и подготовки воздушного судна. Рейс вылетел из Анкары 25.09 в 15:39, - подтвердили слухи "КП-Волгоград" в пресс-службе авиаперевозчика «Северный ветер».

ИСТОЧНИК KP.RU