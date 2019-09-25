2019-09-25T17:15:06+03:00
Общество

На монументе «Родина-мать зовет!» заделали 14 километров трещин

Глава региона Андрей Бочаров забрался на строительные леса, чтобы лично осмотреть качество ремонта
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Реставраторы заканчивают работы раньше срока и уже начали разбирать строительные леса. Фото администрации ВО.Реставраторы заканчивают работы раньше срока и уже начали разбирать строительные леса. Фото администрации ВО.
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Высота фигуры Родины-матери - 52 метра. На эту высоту сегодня забрался по строительным лесам губернатор Волгоградской области, и все ради того, чтобы лично осмотреть качество выполненного ремонта.

Андрей Бочаров осталлся под впечатлением от увиденного. Фото администрации ВО.

Андрей Бочаров осталлся под впечатлением от увиденного. Фото администрации ВО.

Напомним, монумент закрыт на реставрацию. Впервые за полвека скульптура окружена в строительные леса и подвергается такому тщательному обновлению. На сегодняшний день работы подходят к концу. Как рассказали реставраторы компании-подрядчика «Главзарубежстрой», они насчитали на монументе порядка 180 тысяч дефектов. В общей сложности они заделали 14 километров трещин. Каждую из них расчистили, заполнили стабилизирующим раствором с помощью «инъекций», загрунтовали и покрыли слоем специальной смеси. Причем для различного вида трещин применялись свои растворы и технологии.

Андрей Бочаров осмотрел реставрацию монумент "Родина-мать зовет!".

- 120 тысяч пакеров установили, вы только вдумайтесь, - поражается объемом работ губернатор региона.

Фото администрации ВО.

Фото администрации ВО.

Специалисты доложили, что работы идут с опережением графика, и уже начали понемногу разбирать строительные леса. К концу октября внешняя поверхность монумента будет полностью готова, в ноябре начнется реставрация поверхности ступеней постамента.

На скульптуре "Родина-мать зовет!" заделали 14 километров трещин. Реставрация подходит к концу..

- Я поражен объемом и качеством работы, трудолюбием тех, кто ее выполняет. Это делается в интересах всей страны, всего мира. А нам посчастливилось прикоснуться руками к творению великого мастера Евгения Вучетича и продлить жизнь памятника. Но впереди еще большая работа. Реставрация монумента — только один из этапов, дальше нам предстоит обновить весь комплекс, сохранив основу, историческое значение этого места, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Полностью завершить реставрационные работы на монументе «Родина-мать - зовет!» планируют к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который будем праздновать в мае 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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