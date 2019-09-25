На монументе «Родина-мать зовет!» заделали 14 километров трещин
Высота фигуры Родины-матери - 52 метра. На эту высоту сегодня забрался по строительным лесам губернатор Волгоградской области, и все ради того, чтобы лично осмотреть качество выполненного ремонта.
Андрей Бочаров осталлся под впечатлением от увиденного. Фото администрации ВО.
Напомним, монумент закрыт на реставрацию. Впервые за полвека скульптура окружена в строительные леса и подвергается такому тщательному обновлению. На сегодняшний день работы подходят к концу. Как рассказали реставраторы компании-подрядчика «Главзарубежстрой», они насчитали на монументе порядка 180 тысяч дефектов. В общей сложности они заделали 14 километров трещин. Каждую из них расчистили, заполнили стабилизирующим раствором с помощью «инъекций», загрунтовали и покрыли слоем специальной смеси. Причем для различного вида трещин применялись свои растворы и технологии.
Андрей Бочаров осмотрел реставрацию монумент "Родина-мать зовет!".
- 120 тысяч пакеров установили, вы только вдумайтесь, - поражается объемом работ губернатор региона.
Фото администрации ВО.
Специалисты доложили, что работы идут с опережением графика, и уже начали понемногу разбирать строительные леса. К концу октября внешняя поверхность монумента будет полностью готова, в ноябре начнется реставрация поверхности ступеней постамента.
На скульптуре "Родина-мать зовет!" заделали 14 километров трещин. Реставрация подходит к концу..
- Я поражен объемом и качеством работы, трудолюбием тех, кто ее выполняет. Это делается в интересах всей страны, всего мира. А нам посчастливилось прикоснуться руками к творению великого мастера Евгения Вучетича и продлить жизнь памятника. Но впереди еще большая работа. Реставрация монумента — только один из этапов, дальше нам предстоит обновить весь комплекс, сохранив основу, историческое значение этого места, - подчеркнул Андрей Бочаров.
Полностью завершить реставрационные работы на монументе «Родина-мать - зовет!» планируют к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который будем праздновать в мае 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU