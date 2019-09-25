На монументе «Родина-мать зовет!» заделали 14 километров трещин

СЕГОДНЯ 17:04 2019-09-25T17:15:06+03:00

Реставраторы заканчивают работы раньше срока и уже начали разбирать строительные леса. Фото администрации ВО.

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Высота фигуры Родины-матери - 52 метра. На эту высоту сегодня забрался по строительным лесам губернатор Волгоградской области, и все ради того, чтобы лично осмотреть качество выполненного ремонта.

Андрей Бочаров осталлся под впечатлением от увиденного. Фото администрации ВО.

Напомним, монумент закрыт на реставрацию. Впервые за полвека скульптура окружена в строительные леса и подвергается такому тщательному обновлению. На сегодняшний день работы подходят к концу. Как рассказали реставраторы компании-подрядчика «Главзарубежстрой», они насчитали на монументе порядка 180 тысяч дефектов. В общей сложности они заделали 14 километров трещин. Каждую из них расчистили, заполнили стабилизирующим раствором с помощью «инъекций», загрунтовали и покрыли слоем специальной смеси. Причем для различного вида трещин применялись свои растворы и технологии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/734146" frameborder="0"></iframe> Андрей Бочаров осмотрел реставрацию монумент "Родина-мать зовет!".

- 120 тысяч пакеров установили, вы только вдумайтесь, - поражается объемом работ губернатор региона.

Фото администрации ВО.

Специалисты доложили, что работы идут с опережением графика, и уже начали понемногу разбирать строительные леса. К концу октября внешняя поверхность монумента будет полностью готова, в ноябре начнется реставрация поверхности ступеней постамента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/734147" frameborder="0"></iframe> На скульптуре "Родина-мать зовет!" заделали 14 километров трещин. Реставрация подходит к концу..

- Я поражен объемом и качеством работы, трудолюбием тех, кто ее выполняет. Это делается в интересах всей страны, всего мира. А нам посчастливилось прикоснуться руками к творению великого мастера Евгения Вучетича и продлить жизнь памятника. Но впереди еще большая работа. Реставрация монумента — только один из этапов, дальше нам предстоит обновить весь комплекс, сохранив основу, историческое значение этого места, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Полностью завершить реставрационные работы на монументе «Родина-мать - зовет!» планируют к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который будем праздновать в мае 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU