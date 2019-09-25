В Волгограде власти поселили чернобыльца в чужую квартиру

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-25T15:41:43+03:00

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Этому пенсионеру из Волгограда сегодня 70 лет. 24 года назад - в далеком 1995-м - мужчина получил однокомнатную квартиру в Красноармейском районе, выданную ему как ликвидатору Чернобыльской катастрофы. Зарегистрировался там и жил все эти годы, бед не зная, пока вдруг не выяснилось, что квартира его принадлежит другому владельцу. И выселить пенсионера могут в любой момент.

А произошло следующее. Ордер на вселение в эту «однушку» волгоградцу вручили в декабре 1995-го. А в октябре этого же года, квартира была передана в частную собственность некой женщине. Мужчина узнал о владельце, когда попытался приватизировать жилье и не смог этого сделать.

С тех пор женщина-хозяйка квартиры умерла, а недавно ее дочь вступила в наследство. И теперь по праву может выселить дедушку.

Пенсионер обратился в прокуратуру за помощью в разрешении его проблемы. Прокуратура подала иск в суд с требованием обязать администрацию Волгограда обеспечить чернобыльца новым жильем.

- Суд разделил мнение прокуратуры и обязал администрацию Волгограда предоставить пенсионеру квартиру по договору социального найма в течение шести месяцев с момента вступления судебного решения в законную силу, - цитируют решение суда в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU