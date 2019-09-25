В день матча «Ротора» электрички сделают в Волгограде дополнительную остановку

СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-25T14:45:00+03:00

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В воскресенье, 29 сентября, в рамках 15-го тура Олимп - Первенство ФНЛ сезона-2019/2020 годов ФК «Ротор» будет принимать у себя «СКА-Хабаровск». Матч пройдет на «Волгоград Арене». И, зная наших преданных фанатов, тысячи волгоградцев придут на стадион поддержать свою любимую команду, несмотря ни на какую погоду. Чтобы болельщики смогли без проблем добраться на игру и разъехаться после по домам, на 29 сентября в Приволжской железной дороге откорректировали расписание городских электричек. В этот день они будут делать дополнительную остановку на станции «Мамаев курган».

В частности:

– поезд № 6708/6707 Шпалопропитка – Аэропорт, который отправляется со станции Шпалопропитка в 15:08, прибудет на Мамаев Курган в 16:07, а на конечный - в поселке Аэропорт он будет в 16:35;

– № 6418 Шпалопропитка – Тракторная пассажирская. Отправление со станции Шпалопропитка в 15:48, прибытие на Мамаев Курган в 16:53, прибытие на станцию Тракторная пассажирская - в 17:11;

– № 6746/6745 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с поселка Аэропорт в 20:12, на Мамаевом Кургане - в 20:39, прибытие на конечную Шпалопропитка в 21:45;

– № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с поселка Аэропорт в 20:55, с Мамаева Кургана - в 21:20, прибытие на станцию Шпалопропитка в 22:18.

После матча назначен дополнительный пригородный поезд № 6327 сообщением Краснооктябрьская - Шпалопропитка. Отправление со ст. Краснооктябрьская в 20:14, отправление с Мамаева Кургана в 20:25, прибытие на конечную станцию Шпалопропитка в 21:27.

ИСТОЧНИК KP.RU