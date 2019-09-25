2019-09-25T14:45:00+03:00
Общество

В день матча «Ротора» электрички сделают в Волгограде дополнительную остановку

29 сентября поезда будут останавливаться на Мамаевом кургане
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Болельщиков на игру и после матча развезут электрички.Болельщиков на игру и после матча развезут электрички.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

В воскресенье, 29 сентября, в рамках 15-го тура Олимп - Первенство ФНЛ сезона-2019/2020 годов ФК «Ротор» будет принимать у себя «СКА-Хабаровск». Матч пройдет на «Волгоград Арене». И, зная наших преданных фанатов, тысячи волгоградцев придут на стадион поддержать свою любимую команду, несмотря ни на какую погоду. Чтобы болельщики смогли без проблем добраться на игру и разъехаться после по домам, на 29 сентября в Приволжской железной дороге откорректировали расписание городских электричек. В этот день они будут делать дополнительную остановку на станции «Мамаев курган».

В частности:

– поезд № 6708/6707 Шпалопропитка – Аэропорт, который отправляется со станции Шпалопропитка в 15:08, прибудет на Мамаев Курган в 16:07, а на конечный - в поселке Аэропорт он будет в 16:35;

– № 6418 Шпалопропитка – Тракторная пассажирская. Отправление со станции Шпалопропитка в 15:48, прибытие на Мамаев Курган в 16:53, прибытие на станцию Тракторная пассажирская - в 17:11;

– № 6746/6745 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с поселка Аэропорт в 20:12, на Мамаевом Кургане - в 20:39, прибытие на конечную Шпалопропитка в 21:45;

– № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка. Отправление с поселка Аэропорт в 20:55, с Мамаева Кургана - в 21:20, прибытие на станцию Шпалопропитка в 22:18.

После матча назначен дополнительный пригородный поезд № 6327 сообщением Краснооктябрьская - Шпалопропитка. Отправление со ст. Краснооктябрьская в 20:14, отправление с Мамаева Кургана в 20:25, прибытие на конечную станцию Шпалопропитка в 21:27.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На монументе «Родина-мать зовет!» заделали 14 километров трещин
В Волгограде власти поселили чернобыльца в чужую квартиру
В смерти волгоградского судьи не нашли криминала
Волгоградец взял «бронзу» на Чемпионате мира по боксу
Зарезал друга по пути на рыбалку: липчанин убил попутчика на волгоградской трассе
Возле ВолГУ будет больница: депутаты Волгограда одобрили строительство
В Волгограде спустя год нашли владельца канализации, заливающей улицу Землячки
На водителя, сбившего насмерть подростка в Михайловке, завели уголовное дело
Офицер после увольнения «заминировал» войсковую часть на острове Зеленый
77 мигрантов без документов задержали на уборке моркови и лука в Городищенском районе
В Астрахани восьмиклассницы обокрали девочку из села
Три года условно и полтора миллиона рублей: волгоградца осудили за вырубку шести деревьев
На юге Волгограда сбили 14-летнего школьника
Дорогу на улице Полухина сделает новый подрядчик