Волгоградец взял «бронзу» на Чемпионате мира по боксу
Прекрасная новость из Екатеринбурга, где завершился Чемпионат Мира по боксу среди любителей: волгоградец Максим Бабанин взял «бронзу».
365 спортсменов из 78 стран приехали в этом году в сибирский город, чтобы показать свое мастерство. Это рекордное число участников, тем ценнее медаль воспитанника «Спортивной школы олимпийского резерва № 9» Максима Бабанина.
Волгоградец выступал в самой тяжелой весовой категории - свыше 91 килограмм. Он уступил только Баходиру Джалолову (Узбекистан) и Камшибеку Кункабаеву (Казахстан), и разделил третье место с Джастисом Хьюни (Австралия).
На этом Чемпионате мира российская сборная завоевала четыре медали: три золотых Андрея Замкового (69 кг), Глеба Бакши (75 кг) и Муслима Гаджимагомедова (91 кг) и бронзовая медаль Максима Бабанина (+91 кг). Лидером по количеству призеров первенства планеты стала сборная Казахстана — шесть медалей, одна золотая, одна серебряная и четыре бронзовых. По количеству золотых медалей лидерами стали сборные России и Узбекистана — по три «золота», еще по одному «золоту» у Казахстана и Кубы.
ИСТОЧНИК KP.RU