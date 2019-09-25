Зарезал друга по пути на рыбалку: липчанин убил попутчика на волгоградской трассе

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-25T14:53:34+03:00

Свою вину пенсионер не признает, но его уже задержали.

Четыре друга ехали из Липецкой в Астраханскую область: один погиб, второй - задержан

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Волгоградские следователи задержали 69-летнего жителя Липецкой области. Этого немолодого мужчину обвиняют в убийстве друга-земляка, с которым он ехал на рыбалку.

Случилось это 24 сентября. Четыре друга из Липецкой области направлялись в Астрахань, ехали отдохнуть и порыбачить. Но в пути что-то пошло не так. На трассе в Новоаннинском районе между 69-летним мужчиной и его 43-летним попутчиком вспыхнула ссора. Мужчины завелись не на шутку, и вдруг пенсионер достал из кармана нож и ударил приятеля в грудь. Рана оказалась смертельной.

- Заметив потасовку на заднем сидении, водитель тут же остановил машину и вытащил труп друга на улицу. Происходящее увидел проезжающий мимо волгоградец, именно он и сообщи в полицию о подозрительных мужчинах. Задержать подозреваемого удалось по горячим следам, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СКР по региону.

На пожилого липчанина уже завели уголовное дело по статье «Убийство». Ведется расследование.

- Следователи ходатайствуют перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном мужчина не признает, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU