2019-09-25T14:37:19+03:00
Общество

Возле ВолГУ будет больница: депутаты Волгограда одобрили строительство

На заседании гордумы изменили назначение земельного участка рядом с университетом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В спорном вопросе - стоить или нет детскую больницу возле ВолГУ в Советском районе Волгограда - поставлена точка. Сегодня, 25 сентября, депутаты Волгоградской гордумы одобрили перевод территории площадью 12 гектаров с зоны научного и учебного назначения на зону специализированных объектов здравоохранения и социальной защиты. А значит, совсем скоро рядом с перинатальным и кардиологическим центрами начнут строить многопрофильную детскую областную больницу.

Напомним, речь идет об участке за зданием автоцентра, с левой стороны от корпусов ВолГУ. На этой территории когда-то хотели разбить университетский парк, но дальше желаний дело не пошло и территория много лет пустует.

Пару лет назад на этот участок «положил глаз» инвестор, который хотел построить здесь многоэтажки, но жители тогда не одобрили эту идею. А вот «за» идею построить здесь детскую больницу на публичных слушаниях высказались 85% опрошенных.

- Отметим, что 6 из 12 гектаров на этом участке отдадут под озеленение и благоустройство: рядом с будущей больницей будут высажены деревья и кустарники, обустроен поливочный водопровод. Причем как строительство больницы, так и благоустройство планируется осуществить за счет федеральных средств, - напоминают в гордуме Волгограда.

- К тому же рядом уже имеется вертолетная площадка, а значит, врачи новой детской больницы смогут оказывать экстренную помощь малышам со всей Волгоградской области, - отметил депутат Олег Ярыгин.

Он также рассказал, что новая клиника будет включать в себя несколько отделений, консультативно-диагностическую поликлинику и стационар.

- Депутаты гордумы одобрили решение об изменении функционального зонирования участка подавляющим большинством голосов, - уточняют в пресс-службе гордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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