2019-09-25T12:47:46+03:00
Общество

В Волгограде спустя год нашли владельца канализации, заливающей улицу Землячки

Суд обязал администрацию города устранить течь
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Когда речь идет о лакомом земельном участке, то владелец всегда найдется, а вот за канализацию, которая уже год заливает улицу Землячки в Волгограде, никто ответственность брать не хотел. Год - с ноября 2018-го - жители дома №14 этой улицы заваливают жалобами ведомства и инстанции с требованием устранить течь сточных вод. Но все «переводили стрелки» друг на друга, пока не вмешалась природоохранная прокуратура.

Проблема в том, что у этой канализации нет владельца. Льет канализация из колодца, расположенного за исправительным центром №1 УФСИН, далее по улице Землячки и вплоть до улицы Южно-Уральской. Чиновники уверяли, что протекающая канализационная сеть создавалась для обслуживания здания, которое сейчас закреплено на праве оперативного управления за УФСИН. Ведомство в свою очередь заверяло, что этот колодец и трубы - часть городской канализационной сети. А в Росреестре собственник вообще отсутствовал. И пока «гоняли стрелки» канализация текла. Сегодня точку в этом деле поставил суд.

Природоохранная прокуратура обратилась в Центральный суд Волгограда с требованием обязать администрацию Волгограда навести порядок с водоотведением в городе. Во-первых, мэрия обязана выявлять бесхозные сети и определять организацию, которая будет отвечать за тот или иной участок. Во-вторых, сточные воды, льющиеся по улицам города, несут с собой опасность и угрозу распространения инфекционных заболеваний бактериального и вирусного происхождения.

- В суд не были предоставлены факты, доказывающие, что данный участок и колодец не являются частью канализационной городской сети. Поэтому суд обязал администрацию Волгограда принять на учет как бесхозяйное имущество - канализационную трубу, проходящую от дома №14 по улице Землячки до улицы Южно-Украинской. А также принять меры к устранению течи сточных вод, - сообщают в Центральном райсуде Волгограда.

Устранить проблему должны в течение трех месяцев.

Мэрия не согласилась с таким вердиктом, и попыталась его оспорить. Однако, Волгоградский областной суд не нашёл оснований для изменения или отмены решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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