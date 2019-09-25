2019-09-25T12:23:49+03:00
Происшествия

На водителя, сбившего насмерть подростка в Михайловке, завели уголовное дело

Решается вопрос о заключении его под стражу
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Водителю не избежать колонии.Водителю не избежать колонии.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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На водителя, который на «ВАЗе» «тринадцатой» модели насмерть сбил 17-летнего мальчишку, следователи Михайловского СО СУ СКР завели уголовное дело. Ему вменяют «нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, трагическое ДТП произошло в Михайловке вечером 24 сентября. 42-летний безработный сел за руль выпившим и сбил школьника, который возвращался домой и шел по обочине дороги. Скорость машины была такой высокой, что он протянул мальчишку несколько метров по дороге. А когда водитель увидел, что натворил, трусливо спрятался в придорожных кустах и наблюдал оттуда за тем, что происходит дальше.

Там же - в кустах - его и нашли полицейские в ходе осмотра места ДТП. Вызвали правоохранителей и «скорую» очевидцы, которые увидели тело парня на дороге. К сожалению, медики уже ничем не смогли помочь ребенку, он скончался до их приезда от полученных травм.

- У виновника ДТП стражи порядка отмечали признаки опьянения, однако от предложения пройти освидетельствование мужчина отказался. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

В Михайловке нетрезвый водитель насмерть сбил подростка.Видео ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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