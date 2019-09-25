2019-09-25T12:21:27+03:00
Происшествия

Офицер после увольнения «заминировал» войсковую часть на острове Зеленый

Его приговорили к году и 6 месяцам условно
Екатерина МАЛИНИНА
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Офицеру дали условный срок.Офицеру дали условный срок.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Уходить на пенсию не всегда радостно. Особенно, когда тебя увольняют. 50-летний офицер одной из военных частей на острове Зеленый сильно расстроился, когда его «попросили» из армии. Он уже давно заслужил себе денежное «пособие» за выслугу лет, но отходить от военных дел все никак не хотел.

После очередного горестного застолья он решил отомстить. Набрал номер дежурного и сообщил, что на территории военной части расположено взрывное устройство. Мол, скоро все взлетят на воздух.

Все помещения военной части проверили, бомбы не нашли. Сообщение оказалось ложным. Бывшего военного, офицера, задержали. Он пояснил, что все, что связано с армией, вызывает у него негатив. Поэтому и сделал этот звонок.

- Волжский городской суд вынес решение. Мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, - сообщили «КП-Волгоград» в ФСБ России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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